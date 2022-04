No Estádio do Dragão, o médio Fábio Vieira, aos 38 e 41 minutos, marcou os dois primeiros golos do FC Porto, com o defesa nigeriano Zaidu a marcar à antiga equipa e a ampliar a vantagem, aos 84.

Os 'dragões', que igualaram o recorde do Benfica de 56 jogos seguidos sem derrotas no campeonato, lideram a I Liga com 76 pontos, mais seis do que o Sporting e 15 do que o Benfica, enquanto o Santa Clara, que vinha de cinco jogos sem derrotas, é 10.º, com 31.

