Galeno, aos 35 minutos, e João Mário, aos 56, marcaram os golos dos 'dragões', que tinham perdido em Arouca (3-2) e empatado em casa com o Rio Ave (0-0), nas rondas anteriores.

O FC Porto segue no terceiro lugar, com 48 pontos, a quatro do líder Benfica, que recebe no domingo o lanterna-vermelha Vizela, e do Sporting, que visita o Moreirense, na segunda-feira, enquanto o Estrela da Amadora continua no 14.º posto, com os mesmos 21 de Rio Ave e Estoril Praia.

JP // JP

Lusa/Fim