No Estádio do Dragão, o inglês Danny Namaso inaugurou o marcador, aos 29 minutos, antes de o espanhol Samu apontar o seu quinto tento na prova europeia, aos 56, e consumar a vitória dos 'dragões', que nas duas rondas anteriores tinham perdido com a Lazio (2-1) e empatado com o Anderlecht (2-2).

A equipa portista, que voltará a jogar para a Liga Europa em 23 de janeiro de 2025, perante os gregos do Olympiacos, está em zona de play-off, em 18.º lugar, com oito pontos, enquanto o Midtjylland tem menos um ponto e é 23.º.

