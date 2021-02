A Liga Portuguesa de Futebol Profissional divulgou hoje o calendário das 18.ª até às 21.ª jornadas do campeonato, com destaque para o clássico, que vai ser jogado no sábado, dia 27 de fevereiro, pelas 20:30, no estádio do Dragão.

Na 18.ª jornada, destaque para a deslocação dos 'azuis e brancos' ao estádio do Sporting de Braga no domingo, 07 de fevereiro, pelas 20:45, com o Benfica a jogar no dia seguinte, às 19:00, com o Famalicão, enquanto o Sporting entra em campo na terça-feira, dia 09, numa deslocação ao Gil Vicente.

Já na 19.ª jornada, o FC Porto jogo no sábado, dia 13 de fevereiro, pelas 20:30, o dérbi da Invicta frente ao Boavista, com o Benfica a entrar em campo no domingo, às 20:15, no terreno do Moreirense, e o Sporting a receber no dia seguinte o Paços de Ferreira, também às 20:15.

Na 20.ª jornada, são os 'leões' os primeiros a entrar em campo, recebendo o Portimonense no sábado, dia 20 de fevereiro, pelas 20:30, enquanto o Benfica joga no domingo no terreno do Farense (20:15) e o FC Porto a defrontar na segunda-feira o Marítimo, na Madeira, às 19:00.

Na 21.ª jornada, além do clássico entre o FC Porto e o Sporting, o Benfica vai receber, no dia 01 de março, o Rio Ave.

Programa das jornadas:

18.ª jornada:

- Domingo, 07 de fevereiro:

Sporting de Braga -- FC Porto, 20:45

- Segunda-feira, 08 de fevereiro:

Farense -- Moreirense, 17:00

Benfica -- Famalicão, 19:00

Marítimo -- Santa Clara, 19:00

Belenenses SAD -- Vitória de Guimarães, 21:00

- Terça-feira, 09 de fevereiro:

Paços de Ferreira -- Portimonense, 15:00

Rio Ave -- Tondela, 17:00

Boavista -- Nacional, 19:00

Gil Vicente -- Sporting , 21:00

19.ª jornada:

- Sexta-feira, 12 de fevereiro:

Famalicão -- Belenenses SAD, 20:30

- Sábado, 13 de fevereiro:

Nacional -- Farense, 15:30

Vitória de Guimarães -- Rio Ave, 18:00

FC Porto -- Boavista, 20:30

- Domingo, 14 de fevereiro:

Portimonense -- Gil Vicente, 15:00

Santa Clara -- Sporting de Braga, 17:30

Moreirense -- Benfica, 20:15

- Segunda-feira, 15 de fevereiro:

Sporting -- Paços de Ferreira, 20:15

- Terça-feira 16 de fevereiro:

Tondela -- Marítimo, 17:45

20.ª jornada:

- Sexta-feira, 19 de fevereiro:

Boavista -- Moreirense , 20:30

- Sábado, 20 de fevereiro:

Belenenses SAD -- Nacional, 15:30

Gil Vicente -- Santa Clara, 17:30

Sporting -- Portimonense, 20:30

- Domingo, 21 de fevereiro:

Rio Ave -- Famalicão, 15:00

Paços de Ferreira -- Vitória de Guimarães, 15:00

Sporting de Braga -- Tondela, 18:00

Farense -- Benfica, 20:15

- Segunda-feira, 22 de janeiro:

Marítimo -- FC Porto, 19:00

21.ª jornada:

- Sexta-feira, 26 de fevereiro:

Vitória de Guimarães -- Boavista, 20:30

- Sábado, 27 de fevereiro:

Famalicão -- Farense, 15:30

Santa Clara -- Paços de Ferreira, 18:00

FC Porto -- Sporting, 20:30

- Domingo, 28 de fevereiro:

Portimonense -- Marítimo, 15:00

Tondela -- Gil Vicente, 17:30

Nacional -- Braga, 20:00

- Segunda-feira, 01 de março:

Benfica -- Rio Ave, 19:00

Moreirense -- Belenenses SAD, 20:15

