O vice-campeão português, que na ronda anterior venceu por 4-1 em Antuérpia, num encontro em que chegou ao intervalo a perder por 1-0, pode beneficiar do possível triunfo do FC Barcelona sobre o Shakhtar Donetsk para ficar em posição privilegiada na corrida aos 'oitavos'.

O FC Porto ocupa o segundo lugar do grupo, a três pontos de distância do campeão espanhol e com três de vantagem sobre o detentor do título ucraniano, enquanto o Antuérpia ocupa o último lugar, ainda sem qualquer ponto conquistado.

A equipa treinada por Sérgio Conceição, que está privado de vários jogadores influentes, como Marcano, Wendell, Galeno e Iván Jaime, procura também voltar aos triunfos, após a derrota sofrida na sexta-feira, na receção ao Estoril Praia, por 1-0, na 10.ª jornada do campeonato.

Na quarta-feira é a vez de Benfica e Sporting de Braga entrarem em campo na 'Champions', ambos em Espanha. O campeão nacional, que ainda não pontuou ou marcou qualquer golo no Grupo D, defronta a Real Sociedad, enquanto os minhotos visitam o Real Madrid, recordista de títulos na prova, com 14, em partida da 'poule' C.

