A equipa portuense, que venceu a prova nas duas últimas épocas e ocupa o terceiro lugar na I Liga, reúne claro favoritismo frente a um adversário que ocupa a mesma posição, mas no quarto escalão (Série A), em jogo com início às 20:45.

Pouco tempo antes, às 19:30, Vizela e Estrela da Amadora dão o pontapé de saída na ronda, equivalente aos 16 avos de final, num confronto entre dois primodivisionários, que estão separados por um ponto na classificação da I Liga, com vantagem para os amadorenses.

O Benfica, recordista de títulos na prova, com 26, e líder da I Liga, em igualdade com o Sporting, é o 'grande' com o adversário mais complicado nesta eliminatória, uma vez que recebe no sábado o Famalicão, sétimo posicionado no campeonato principal.

O rival lisboeta apenas entra em ação no domingo, para defrontar no Estádio José Alvalade o Dumiense, um dos sete 'sobreviventes' do Campeonato de Portugal, no qual ocupa a 14.ª e última posição na Série A.

