Aos 'dragões', que superaram a fase de grupos em sete ocasiões, uma vitória frente ao Atlético de Madrid garante o apuramento, podendo também avançar na prova se empatar, desde que o AC Milan não vença na receção ao Liverpool, que já segurou o primeiro lugar no grupo B.

A formação comandada por Sérgio Conceição, que não vai poder contar com o castigado Uribe, chega à sexta e última jornada no segundo lugar, com cinco pontos, menos 10 do que os 'reds' e mais um do que milaneses e madrilenos.

Também às 20:00 (horas em Lisboa), o Sporting visita o Ajax, num duelo entre os dois primeiros classificados do grupo C, que vai ser disputado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.

Os 'leões', sem Coates, Palhinha e Feddal, voltam a defrontar os campeões holandeses, que venceram em Lisboa por 5-1, agora já com a segunda presença nos oitavos de final assegurada, reeditando o feito de 2008/09.

As restantes decisões sobre os presentes nos 'oitavos' estão guardadas para quarta-feira, dia em que o Benfica precisa de vencer em casa ao Dinamo Kiev e esperar que o FC Barcelona não vença no terreno do já apurado Bayern Munique.

Em disputa está ainda o segundo lugar do grupo F, entre Villarreal e Atalanta, que vão disputar em solo italiano a vaga para acompanhar o Manchester United na 'poule', e os dois postos de apuramento do grupo G, tendo Lille, Salzburgo, Sevilha e Wolfsburgo como pretendentes.

Ajax, Bayern Munique, Chelsea, Inter Milão, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Paris Saint-Germain, Real Madrid e Sporting são as equipas já com lugar assegurado no sorteio dos 'oitavos', a realizar na segunda-feira.

JP // VR

Lusa/fim