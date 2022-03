Os 'dragões', vencedores da prova em 2010/11, vão ter pela frente o atual nono classificado da Ligue 1, com as duas equipas a chegarem a este jogo moralizadas por vitórias folgadas nos respetivos campeonatos.

O FC Porto, líder da I Liga, venceu em Paços de Ferreira por 4-2, enquanto o Lyon, que conta com o guarda-redes português Anthony Lopes, triunfou em Lorient por 4-1.

As duas equipas já se defrontaram em quatro ocasiões, com vantagem clara para a equipa portuguesa. Em 1964/65, o FC Porto venceu as duas partidas na Taça das Taças (3-0 em casa e 1-0 fora).

Os dois conjuntos voltaram a encontrar-se nos quartos de final da Liga dos Campeões de 2003/04, com os 'dragões' a vencerem em casa por 2-0 e a empatarem fora 2-2, seguindo em frente na prova que acabaram por conquistar, numa final frente ao Mónaco.

O jogo entre o FC Porto e o Lyon está agendado para as 17:45 (hora de Lisboa), no Estádio do Dragão, e será arbitrado pelo espanhol José Maria Sánchez. O jogo da segunda mão jogar-se-á em 17 de março, em França.

