FC Porto procura em Setúbal encurtar desvantagem para líder Benfica O FC Porto vai defrontar hoje o Vitória de Setúbal, em jogo da 19.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, numa partida em que os 'dragões' vão procurar repor a desvantagem para o líder Benfica. desporto Lusa desporto/fc-porto-procura-em-setubal-encurtar_5e350d9becd62512786ca575





Depois da vitória dos 'encarnados' na sexta-feira, na receção ao Belenenses SAD (3-2), o FC Porto, que na última jornada regressou às vitórias frente ao Gil Vicente, vai entrar no estádio do Bonfim, em Setúbal, com 44 pontos, menos 10 do que o líder do campeonato.

Já o Vitória de Setúbal, que vem de duas vitórias consecutivas, está no oitavo lugar, com 25 pontos, e pretende dar continuidade ao bom momento.

No primeiro jogo do dia, o Portimonense, que não vence há seis jogos, e está em 17.º lugar, com 14 pontos, vai receber o Tondela, que é 11.º, com 20 pontos, e que também não venceu nenhum dos últimos cinco jogos do campeonato.

Também hoje, o Santa Clara, que na última jornada venceu na deslocação ao terreno o Famalicão, vai receber o Paços de Ferreira, que não vence há três jogos e está em 16.º, com 16 pontos, sendo a primeira equipa acima da 'linha de água'.

Já os açorianos são os 13.ºs na I Liga, com 20 pontos.

Programa da 19.ª jornada:

- Sexta-feira, 31 jan:

Benfica -- Belenenses SAD, 3-2.

Rio Ave -- Famalicão, 2-2.

- Sábado, 01 fev:

Portimonense -- Tondela, 15:30.

Vitória de Setúbal -- FC Porto, 18:00.

Santa Clara -- Paços de Ferreira, 20:30.

- Domingo, 02 fev:

Marítimo -- Desportivo das Aves, 15:00.

Gil Vicente -- Moreirense, 15:00.

Sporting de Braga -- Sporting, 17:30.

Boavista -- Vitória de Guimarães, 20:00.

AJO // AMG

Lusa/Fim