Em busca da última competição interna que lhe falta no palmarés, o FC Porto apura-se caso vença o Vizela e um empate pode chegar, se o Mafra não vencer em casa do já eliminado Desportivo de Chaves por três golos - se os 'dragões' empatarem a zero basta um triunfo por dois tentos, sendo que um empate a um poderá obrigar a um desempate pela média de idades.

O Vizela e o Mafra estão em igualdade total na classificação e para se qualificarem têm de vencer e esperar que o outro clube não vença.

Caso os dois conjuntos vençam, o primeiro critério de desempate será a diferença de golos (ambos têm neste momento três marcados e três sofridos), seguido do total de golos marcados, com a média de idades a poder ser decisiva.

Os dois últimos encontros do Grupo A estão marcados para as 20:30, com o vencedor da 'poule' a defrontar o Gil Vicente, que triunfou no Grupo E.

Duas horas antes discute-se a vaga do Grupo G, com o Leixões e o Feirense, da II Liga, e o primodivisionário Arouca ainda com possibilidades de se apurarem.

Com sete pontos, mais dois do que os perseguidores, o Leixões visita o Feirense, enquanto o Arouca joga no terreno do Santa Clara, já eliminado, com apenas um ponto, menos um do que a Oliveirense, que já fez os quatro jogos da 'poule'.

Para seguir para os quartos de final, aos matosinhenses basta vencer o Feirense, sendo que um empate pode chegar, caso o Arouca não triunfe nos Açores.

O Arouca tem obrigatoriamente de vencer o Santa Clara, com o critério da diferença de golos a ser decisivo, caso o Feirense vença o Leixões.

Neste momento, o Arouca tem uma diferença de golos de três positivos, enquanto o Feirense tem apenas um.

O vencedor do Grupo G vai encontrar nos quartos de final um dos líderes das competições profissionais, o Moreirense, primeiro da II Liga, ou o Benfica, que está no topo da I Liga.

Ambos com seis pontos no topo do Grupo C, mas com vantagem na diferença de golos para o Moreirense, as 'águias' visitam no sábado o clube minhoto.

