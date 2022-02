De acordo com a nota publicada pelos 'dragões' no seu sítio oficial na Internet, o extremo Gonçalo Borges, da equipa B, integrou os trabalhos do plantel principal e do boletim clínico constam os nomes de Diogo Costa, submetido a treino condicionado, e Wilson Manafá, em tratamento.

Diogo Costa saiu em maca no domingo, depois de imobilizado com colar cervical, após uma queda aparatosa, mas exames complementares à cervical afastaram qualquer lesão grave, podendo mesmo manter a titularidade da baliza frente ao Sporting.

Os portistas voltam a treinar na quinta-feira, às 10:30, novamente no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival. Pelas 12:00, em conferência de imprensa, o treinador Sérgio Conceição fará a antevisão do jogo com o Sporting.

O FC Porto, líder da I Liga, com 59 pontos, recebe o campeão Sporting, segundo classificado, com menos seis, na sexta-feira, pelas 20:15, no Estádio do Dragão, em jogo relativo à 22.ª jornada.

