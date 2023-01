A grande contrariedade para a equipa orientada por Fernando Sá, que já perdia por 43-40 ao intervalo, foi a lesão de Max Landis, a grande figura dos 'dragões' esta época, de longe o melhor marcador da equipa.

Ao quinto jogo, o FC Porto foi finalmente travado, com o clube germânico a beneficiar, além da lesão de Landis, da menor pressão da equipa da casa, que já tinha garantido um dos dois primeiros lugares do grupo.

O FC Porto está com nove pontos, contra sete de Cholet (um jogo a menos) e Chenmitz e quatro do Craiova (um jogo a menos).

Landis, que já ultrapassou duas lesões graves desde que joga no FC Porto, lesionou-se no início do terceiro quarto, num lance em que assistiu Teyvon Myers. Abandonou o jogo com queixas na perna esquerda e não voltou a entrar.

Miguel Maria Cardoso também se magoou, no pé direito, mas o internacional português voltou a entrar. Quanto a Jay Threatt, sentiu-se mal no aquecimento, não entrando nas opções do treinador.

Brian Conklin, com 17 pontos e nove ressaltos, foi o elemento mais valioso dos 'dragões', destacando-se também Myers e Michael Finke, com 14 pontos.

Na sexta e última jornada do Grupo I desta segunda fase da Taça Europa de basquetebol, o FC Porto joga em França, contra o Cholet, em 08 de fevereiro.

