Os 'dragões' precisavam de um triunfo na Polónia para se apurarem para o 'play-off' de acesso aos quartos de final, mas acabaram por perder com a equipa polaca, que assim se 'salvou' e segue em prova.

Numa primeira parte muito equilibrada, os 'dragões' passaram para a frente aos 5-4 e não voltaram a ceder a liderança nos primeiros 30 minutos.

O FC Porto conseguiu mesmo ter uma vantagem de três golos já nos cinco minutos finais da primeira parte (15-12), mas acabou por não conseguir marcar mais qualquer golo e permitiu aos polacos reduzir para um golo ao intervalo (15-14).

No recomeço, os 'dragões' ainda aumentaram a vantagem para 16-14, mas viram o Wisla Plock passar definitivamente para a frente aos 18-17. Chegaram mesmo a estar a perder por três golos, mas ainda conseguiram reduzir para um, mas nunca voltaram a estar perto do triunfo.

O dinamarquês Nikolaj Laeso esteve em destaque nos portistas, com sete golos, mais dois do que António Areia.

Com este resultado, o FC Porto terminou no sétimo e penúltimo lugar do Grupo B, com oito pontos, menos três do que o Wisla Plock, última equipa a seguir em frente.

