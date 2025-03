Depois de o Sporting, campeão nacional e líder da prova, com 65 pontos, ter vencido no sábado em casa do Estrela da Amadora por 3-0, alargando para 12 pontos a sua vantagem para os portuenses, os 'dragões' não podem pensar em qualquer outro resultado, sob pena de ficarem definitivamente arredados da luta pelo título.

Do outro lado encontra-se um Estoril Praia a viver uma fase de época em alta, conjunto que já ultrapassou um mau arranque de temporada e que agora luta apenas para terminar melhor lugar possível, sendo oitavo classificado, com 36 pontos.

Resultados e programa da 27.ª jornada:

- Sábado, 29 mar:

Casa Pia - Rio Ave, 2-1

Estrela da Amadora -- Sporting, 0-3

Sporting de Braga -- Arouca, 2-1

- Domingo, 30 mar:

Famalicão -- AVS, 15:30

Santa Clara -- Nacional, 14:30 locais (15:30, horas de Lisboa)

Estoril Praia - FC Porto, 18:00

Moreirense - Vitória de Guimarães, 20:30

- Terça-feira, 01 abr:

Boavista - Gil Vicente, 20:15

- Quarta-feira, 02 abr:

Benfica -- Farense, 20:15

