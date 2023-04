Numa partida agendada para as 18:00, os 'dragões' precisam de ganhar para ascender aos 73 pontos e recuperar o segundo posto, ante os 71 dos minhotos, e colocar-se de novo a quatro pontos dos 'encarnados', que contam 77.

As 'águias' venceram em casa do Gil Vicente por 2-0 e os 'arsenalistas' golearam na receção ao Portimonense (4-1), servindo de dupla pressão aos comandados de Sérgio Conceição, que têm pela frente o rival da cidade 'Invicta'.

Apesar do 12.º posto, com 37 pontos, os 'axadrezados' têm o quinto melhor ataque da I Liga e estão numa série de três jogos seguidos a pontuar (duas vitórias, um empate), apresentando-se como 'teste' às aspirações de continuar a lutar pelo título do campeão, que vence consecutivamente há quatro jornadas.

A 30.ª ronda, de 34, encerra com o Sporting-Famalicão, que arranca pelas 20:30 e opõe os 'leões', quartos classificados com 61 pontos, aos minhotos, ultrapassados nesta ronda, à condição, pelo Vitória de Guimarães na luta pelo sexto lugar, que pode dar acesso à Liga Conferência Europa.

Se os anfitriões estão numa 'ilha', a nove pontos do terceiro lugar e com 13 de vantagem para o quinto classificado, os forasteiros seguem no meio de uma acesa luta pelos postos europeus e só a vitória lhes permitirá recuperar o sexto posto e aproximar-se do quinto, o Arouca, que perdeu no arranque da ronda em casa do Rio Ave (1-0).

Antes, no primeiro jogo do dia, o Estoril Praia, em 'queda livre' e no 15.º posto, com 25 pontos e três derrotas seguidas, recebe o lanterna-vermelha Santa Clara, com os açorianos obrigados a vencer, a quatro rondas do fim, para ainda sonharem com a manutenção -- têm apenas 16 pontos, a seis do lugar de play-off de manutenção.

Programa da 30.ª jornada:

- Sexta-feira, 28 abr:

Rio Ave -- Arouca, 1-0.

- Sábado, 29 abr:

Marítimo -- Vitória de Guimarães, 1-2.

Sporting de Braga -- Portimonense, 4-1.

Desportivo de Chaves -- Casa Pia, 1-0.

Vizela -- Paços de Ferreira, 1-2.

Gil Vicente -- Benfica, 0-2.

- Domingo:

Estoril Praia -- Santa Clara, 15:30.

FC Porto -- Boavista, 18:00.

Sporting -- Famalicão, 20:30.

