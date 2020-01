FC Porto mantém distância para Benfica, após passar com dificuldades em Alvalade O FC Porto manteve hoje a distância de quatro pontos para o líder Benfica, fruto do triunfo difícil em Lisboa, frente ao Sporting, por 2-1, em partida da 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol. desporto Lusa desporto/fc-porto-mantem-distancia-para-benfica-apos_5e1264bcd1023a1c08cef164





Num jogo em que o clube lisboeta fez para merecer, pelo menos, o empate, foram os 'dragões' a marcarem primeiro no Estádio José Alvalade, por intermédio do maliano Moussa Marega (06 minutos), com a resposta 'leonina' a surgir pelos pés do argentino Marcos Acuña (44), que de nada valeu, perante a cabeçada certeira do brasileiro Soares (73) a selar o triunfo.

Com a primeira vitória do FC Porto desde 2008 em Alvalade, os 'dragões' mantêm os quatro pontos de diferença para os 42 dos 'encarnados', que tinham à partida para a ronda 15.

Por outro lado, a derrota caseira acabou por ter consequências na classificação para os 'leões' (são quartos, com 26), visto que foram ultrapassados pelo Famalicão, que não teve dificuldades para bater em casa o Vitória de Setúbal, por 3-0.

Os tentos de Pedro Gonçalves (24), de Anderson Silva (63) e de Uros Racic (84) foram suficientes para o conjunto famalicense saltar para o último lugar do pódio, com 27. Os sadinos estão no lote das quatro equipas com 19 pontos, no 10.º lugar.

Em Vila do Conde, o Marítimo surpreendeu o Rio Ave, ao vencer pela margem mínima (1-0), graças à grande penalidade convertida por Getterson, aos 82 minutos, num encontro em que a formação local viu dois golos anulados pelo vídeoárbitro.

Os ilhéus somaram pela primeira vez esta época dois triunfos consecutivos, o que lhes permitiu ascender ao 12.º posto, agora com 18 pontos, enquanto o Rio Ave segue em sétimo, com 19.

O treinador Ricardo Soares não teve a estreia desejada no comando do Moreirense no reduto do Paços de Ferreira, ao ver a sua equipa perder por 1-0, fruto do remate certeiro de Bruno Santos (15), que colocou os pacenses fora da zona de despromoção, agora no 16.º lugar, com 14 pontos. Os cónegos mantêm os 18 pontos, na 13.ª posição.

O único empate (1-1) do dia aconteceu no centro do país, entre Tondela e Gil Vicente, com Ricardo Alves a colocar os beirões na frente, logo aos cinco minutos, uma vantagem anulada por Baraye, aos 15, antes de Pepelu ter desperdiçado um penálti que poderia ter dado a vitória aos beirões, aos 56.

Os tondelenses continuam a meio da tabela, na nona posição, com 19 pontos, mais um do que o Gil Vicente, que subiu ao 11.º posto.

