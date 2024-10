Em jogo disputado no Estádio José Gomes, 'casa emprestada' da formação da série D do quarto escalão, os 'dragões' adiantaram-se no marcador com um golo de Galeno, aos 25 minutos, e ampliaram a vantagem com tentos de Ivan Jaime, aos 54, e Tiago Djalo, aos 59.

O FC Porto, que venceu as três últimas edições da Taça de Portugal e soma um total de 20 cetros, garantiu uma vaga na quarta eliminatória, numa ronda em que Nacional e Estoril Praia são, até ao momento, as únicas duas equipas da I Liga eliminadas.

