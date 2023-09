Numa ronda da 84.ª edição que obriga os clubes da I Liga a jogar fora, o Benfica, recordista de títulos (26), viaja à casa do Luitânia, também do quarto escalão, enquanto o Sporting, vencedor da prova em 17 ocasiões, menos duas do que os portistas, desloca-se ao reduto do Olivais e Moscavide, dos distritais de Lisboa.

Por seu lado, o Sporting de Braga, finalista vencido em 2022/23, enfrenta o Rebordosa, do Campeonato de Portugal, e o Boavista, quarto do ranking da prova, com cinco títulos, mede forças com a Oliveirense, da II Liga.

Além dos 'axadrezados' também encontram clubes do segundo escalão o Farense, que viaja a casa do Länk Vilaverdense, o Rio Ave, face ao Torreense, e o Gil Vicente, de visita ao histórico Belenenenses.

A terceira eliminatória, agendada para os dias 20, 21 e 22 de outubro, conta com os 18 clubes da I Liga, 15 da II Liga, oito da Liga 3, 20 do Campeonato de Portugal e três dos Distritais.

