FC Porto inicia corrida ao 'tetra' na Taça de Portugal no reduto do Sintrense

O FC Porto, vencedor das últimas três edições da Taça de Portugal, inicia a defesa do título no reduto do Sintrense, do Campeonato de Portugal, ditou o sorteio da terceira eliminatória, realizado na Cidade do Futebol, em Oeiras.