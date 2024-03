Os 'dragões', que entraram proibidos de ceder pontos sob pena de se despedirem da possibilidade de lutar pelo título, adiantaram-se aos 20 minutos, por Galeno, que 'bisou' aos 44, e chegaram à goleada com tentos de Wendell (55), Pepê (75) e Danny Namaso (90), perante um Benfica incapaz de reagir e que, com a derrota, cedeu o primeiro lugar ao Sporting, vencedor na receção ao Farense (3-2).

Com esta vitória, o FC Porto manteve-se isolado no terceiro lugar, agora com 52 pontos, ficando a seis do segundo lugar ocupado pelo Benfica, que, com este desaire, cedeu o primeiro lugar ao Sporting, comandante com 59 pontos, mais um do que os seus rivais lisboetas e ainda com um encontro por disputar.

