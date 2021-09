Salah (18 e 60 minutos), Mané (45) e Firmino (77 e 83) marcaram os golos dos 'reds', com Taremi (75) a reduzir para os 'dragões'.

Com este resultado, o Liverpool passou a somar seis pontos, mais dois do que o Atlético de Madrid, que venceu em casa do AC Milan (2-1), que tem zero pontos, menos um do que o FC Porto.

