Sem qualquer derrota com equipas belgas em casa até hoje, os 'dragões' viram o Brugge inaugurar o marcador por Jutglá (15 minutos), de grande penalidade, com Sowah (47), Skov Olsen (52) e Nusa (89) a marcarem na segunda parte.

Com esta derrota, o FC Porto mantém-se com zero pontos, no fundo do Grupo B, liderado pelo Club Brugge, com seis, seguido do Bayer Leverkusene do Atlético de Madrid, ambos com três, depois da vitória dos alemães sobre os espanhóis, por 2-0.

