No Estádio do Dragão, no Porto, o avançado inglês desfez a resistência do conjunto dos arredores de Madrid, aos 90+9 minutos, respondendo ao tento de Álvaro García, aos 82, mas sem evitar o terceiro desafio seguido sem ganhar no defeso por parte dos anfitriões, que também viram o iraniano Mehdi Taremi desperdiçar uma grande penalidade, aos 58.

O oitavo teste dos 'dragões', que prescindiram da tradicional apresentação individual do plantel no relvado, foi antecedido do anúncio da aquisição do médio Nico González, que chegou oriundo do campeão espanhol FC Barcelona e assistiu ao encontro na bancada.

O FC Porto vai começar oficialmente a nova temporada em 09 de agosto, ao defrontar o campeão nacional Benfica para a Supertaça Cândido de Oliveira, em Aveiro, cinco dias antes de visitar o terreno do recém-promovido Moreirense, na primeira jornada da I Liga.

Único reforço integrado na pré-época, Fran Navarro iniciou o duelo sentado no banco de suplentes, tal como sucedeu no Rayo Vallecano com Radamel Falcao, homenageado no relvado antes do apito inicial, face à sua passagem pelos 'azuis e brancos' (2009-2011).

O conjunto de Sérgio Conceição assentou nas rotinas da última temporada e foi agitando desde cedo com a mobilidade a partir da esquerda de Galeno, que rematou à figura de Dimitrievski, aos sete minutos, e cruzou para Stephen Eustáquio errar a emenda, aos 21.

Essas jogadas mascararam o escasso critério do FC Porto, cujo 'onze' inicial voltou a ter Marko Grujic no meio-campo e contou na baliza com Cláudio Ramos, que foi chamado a intervir com dificuldade para defender um pontapé de longe de Palazón, aos 27 minutos.

À exceção dessa investida, o Rayo Vallecano primava pela coesão sem bola e beneficiou da inspiração de Dimitrievski, que se opôs a um remate de Pepê, aos 38 minutos, e a um penálti de Taremi, após falta de Palazón sobre Zaidu, já na etapa complementar, aos 58.

O FC Porto ia remetendo os espanhóis ao último terço e insistiu aos 62 minutos, quando Eustáquio tentou servir em posição frontal o melhor marcador da última edição da I Liga portuguesa, mas seria desarmado por Abdul Mumin, ex-defesa do Vitória de Guimarães.

O recém-entrado Fran Navarro também esteve perto de 'faturar', aos 69 minutos, sendo que as constantes alterações surtiram efeito imediato no Rayo Vallecano, que ameaçou por Salvi Sánchez, aos 79, e adiantou-se num remate em vólei de Álvaro García, aos 82.

Surpreendidos em contra-ataque, os 'dragões' carregaram em busca do empate e foram recompensados no derradeiro 'suspiro', com o suplente Romário Baró a cruzar na direita para o cabeceamento certeiro de Danny Namaso, uma das 11 opções saídas do banco.

Jogo no Estádio do Dragão, no Porto.

FC Porto - Rayo Vallecano, 1-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Álvaro García, 82 minutos.

1-1, Danny Namaso, 90+8.

Equipas:

- FC Porto: Cláudio Ramos, Pepê, Pepe, Iván Marcano, Zaidu, Otávio, Marko Grujic, Stephen Eustáquio, Galeno, Toni Martínez e ???????Mehdi Taremi. Jogaram ainda, Rodrigo Pinheiro, Fran Navarro, Danny Namaso, Fábio Cardoso, Romário Baró, Gonçalo Borges, André Franco, Francisco Meixedo, David Carmo, Wendell e Bernardo Folha.

Treinador: Sérgio Conceição.

- Rayo Vallecano: Stole Dimitrievski, Iván Balliu, Aridane Hernández, Florian Lejeune, Pacha Espino, Pathé Ciss, Unai López, Óscar Trejo, Isi Palazón, Bebé e Randy Nteka. Jogaram ainda, Abdul Mumin, Óscar Valentín, Álvaro García, Salvi Sánchez, Radamel Falcao, Pep Chavarría, Jony Montiel, Diego Méndez, Andrés Martín e José Ángel Pozo.

Treinador: Francisco Rodríguez.

Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Pacha Espino (28), Pathé Ciss (31), Randy Nteka (71), Óscar Valentín (79), Stole Dimitrievski (86) e Iván Marcano (86).

Assistência: 40.125 espetadores.

