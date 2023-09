Cristo González adiantou os arouquenses, aos 84 minutos, mas Evanílson fixou o empate em tempo de compensação, impedindo o primeiro desaire dos 'azuis e brancos', que ainda falharam uma grande penalidade, aos 90+15, por Galeno.

Com este empate, o FC Porto igualou o líder Boavista, ambos com 10 pontos e com mais um do que Benfica, Sporting e Vitória de Guimarães, todos com nove, embora os 'leões' ainda joguem hoje, diante do Sporting de Braga, enquanto o Arouca está na sétima posição, com seis pontos.

MO // MO

Lusa/Fim