Em comunicado divulgado no site oficial, o FC Dallas refere que o lateral, de 27 anos, vai "ocupar uma das vagas disponíveis no plantel para transferências internacionais e será integrado na equipa assim que for emitido o visto de trabalho para atletas, além do certificado internacional".

Na mesma nota, o clube do Texas, que alinha na Conferência Oeste da MLS, adianta que poderá exercer uma opção de compra no final do empréstimo, em dezembro de 2022, embora não revele o valor da mesma.

Nanú, que está ao serviço da seleção da Guiné-Bissau na Taça das Nações Africanas (CAN), tem mais três anos e meio de contrato com o FC Porto, ao qual chegou em 2020, proveniente do Marítimo, sendo que na presente temporada apenas somou dois jogos pelos 'dragões', ambos na Taça da Liga.

A Liga norte-americana de futebol inicia-se em 26 de fevereiro.

