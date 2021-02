No estádio do Dragão, o Boavista adiantou-se no marcador aos oito minutos, com um golo de Porozo, e ampliou a vantagem aos 45+1, por intermédio de Elis. Na segunda parte o FC Porto reduziu por Taremi, aos 54, e chegou ao empate aos 82, com Sérgio Oliveira a apontar uma grande penalidade.

Pouco depois, o médio internacional português desperdiçou nova grande penalidade, com o árbitro Manuel Mota a anular um golo de Evanilson já perto do fim, depois de analisar as imagens.

Com este empate, o terceiro seguido no campeonato, o FC Porto está no segundo lugar, com 41 pontos, a sete do líder Sporting, que tem menos um jogo e pode aumentar a vantagem, enquanto o Boavista está em 17.º, com 15.

