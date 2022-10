Após um mau arranque no grupo B da 'Champions', com duas derrotas nas duas primeiras jornadas, o FC Porto surge na quinta ronda com hipóteses de garantir a presença nos oitavos de final, após ter vencido os dois confrontos com o Bayer Leverkusen.

Os portistas vão medir forças com os belgas do Club Brugge (17:45), líder da 'poule' que veio ao Dragão golear surpreendentemente por 4-0, na segunda jornada, e que já garantiu uma vaga na próxima fase.

O FC Porto pode apurar-se já para os oitavos de final, caso vença na Bélgica, caso o Atlético de Madrid não triunfe na receção ao Bayer Leverkusen, sendo que os três pontos asseguram ao campeão português a continuidade nas competições europeias.

O treinador portista, Sérgio Conceição, tem a equipa quase na máxima força, sendo que para esta partida não irá contar com o lesionado Pepe, nem com o castigado João Mário.

Em sentido inverso caminhou o Sporting, que teve um excelente arranque na prova, ao vencer as duas primeiras jornadas, mas acabou derrotado nos dois confrontos com os franceses do Marselha, no grupo D.

A equipa de Ruben Amorim tem uma missão complicada em Londres, frente ao Tottenham (20:00), conjunto que saiu derrotado de Alvalade por 2-0, com golos sofridos nos descontos, mas pode garantir desde logo o apuramento para a fase seguinte em caso de triunfo, o que poderia ditar a eliminação dos 'leões', que, nesse cenário, teriam de aguardar que o Marselha não pontuasse frente aos alemães do Eintracht Frankfurt.

Para a deslocação a Londres, o técnico 'leonino' já pode contar com defesas-centrais St. Juste e Sebástian Coates, que estiveram ausentes nos últimos compromissos devido a lesão.

Na terça-feira, o Benfica assegurou o apuramento para os oitavos de final, ao vencer em casa a Juventus, por 4-3.

VR // NFO

Lusa/fim