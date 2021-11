Além do duelo que promete 'aquecer' o Estádio da Luz, no domingo, e que encerra a ronda, no mesmo dia, mas mais cedo, o FC Porto regressa aos Açores, onde já perdeu esta temporada, para defrontar o Santa Clara, e o campeão Sporting joga na Mata Real com o Paços de Ferreira.

Com apenas um triunfo nos últimos cinco encontros em todas as provas, o Benfica recebe o Sporting do Braga, rival que nas duas últimas temporadas venceu na Luz para o campeonato e que, em 2020/21, deixou a equipa de Jorge Jesus fora das taças nacionais (triunfo nas meias-finais da Taça da Liga e na final da Taça de Portugal).

Os 'encarnados', que estão no terceiro posto, a um ponto de FC Porto e Sporting, depois de já terem estado no comando da I Liga, estão obrigados a vencer os minhotos para não correrem o risco de deixar fugir os principais rivais, mas também para afugentar a 'nuvem' de crise que começa a pairar na Luz.

Após um excelente início de época, o mês de outubro foi desastroso para a equipa de Jorge Jesus, que alcançou apenas dois triunfos, um no campo do Vizela (1-0) e outro, na Taça de Portugal, no terreno do Trofense, da II Liga, por 2-1, mas só após prolongamento.

Em sentido contrário parece estar a formação de Carlos Carvalhal, depois de ter protagonizado um arranque de temporada algo irregular. O Sporting de Braga, quarto classificado, em igualdade com o Estoril Praia, ainda não sofreu qualquer desaire fora para o campeonato e vem de uma convincente vitória caseira sobre o Portimonense (3-0), uma das surpresas da prova.

O encontro está agendado para as 21:15, mas antes, às 17:00 (16:00 locais), o FC Porto viaja de novo para o Açores, onde já esta temporada foi eliminado, com surpresa, da Taça da Liga, com um desaire por 3-1 ante o Santa Clara.

Para a I Liga, a equipa de Sérgio Conceição continua imbatível e segue com um registo de cinco vitórias consecutivas, embora já tenha 'tropeçado' duas vezes fora do Estádio do Dragão (1-1 com o Sporting e 1-1 com o Marítimo).

O brasileiro Wendell e o colombiano Uribe, ambos devido a problemas físicos, estão em dúvida para a viagem aos Açores.

Os açorianos seguem no último lugar da I Liga e não vencem para o campeonato desde o final de agosto, quando derrotaram em casa o Gil Vicente (1-0), naquele que é o único triunfo da equipa agora comandada por Nuno Campos (rendeu Daniel Ramos).

Às 19:00, é a vez do Sporting medir forças com o Paços de Ferreira na Mata Real, estádio de boa memória e em que venceu nas últimas cinco vezes que lá jogou para o campeonato.

Aliás, os 'leões' levam mesmo uma série de 11 triunfos consecutivos sobre os 'castores' em todas as provas e é preciso recuar até 2015 para encontrar o último 'tropeção', um empate a uma bola, na Mata Real.

Tiago Tomás, lesionado, é, para já, a única dúvida na equipa treinada por Rúben Amorim.

No 10.º posto, o Paços de Ferreira tem apenas um triunfo caseiro esta temporada, em cinco jogos disputados, e está a viver uma série de seis encontros seguidos sem vencer (cinco empates e um desaire) para a I Liga.

A meio da semana, os três 'grandes' tiveram sortes diferentes na Liga dos Campeões: o Benfica foi goleado por 5-2 no estádio do Bayern Munique, na terça-feira, enquanto na quarta-feira o FC Porto empatou fora frente ao AC Milan (1-1) e o Sporting triunfou na receção ao Besiktas (4-0).

A ronda arranca na sexta-feira, em Barcelos, com o Gil Vicente, oitavo classificado, a receber o Arouca, 11.º e equipa que ainda não venceu fora. No mesmo dia, mas mais tarde, o Boavista, nono posicionado, joga com o Famalicão, 16.º e antepenúltimo classificado.

Programa da 11.ª jornada:

- Sexta-feira, 05 nov:

Gil Vicente -- Arouca, 19:00

Boavista -- Famalicão, 21:15

- Sábado, 06 nov:

Vizela - Estoril Praia, 15:30

Portimonense - Belenenses SAD, 18:00

Vitória de Guimarães -- Moreirense, 20:30

- Domingo, 07 nov:

Tondela -- Marítimo, 14:00

Santa Clara - FC Porto, 16:00 locais (17:00, horas de Lisboa)

Paços de Ferreira -- Sporting, 19:00

Benfica - Sporting de Braga, 21:15

