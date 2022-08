De acordo com o calendário da prova divulgado no site oficial do organismo, os 'encarnados' serão a primeira das três equipas portuguesas a entrar em campo na primeira jornada, em 06 de setembro, às 20:00 (hora de Lisboa), no Estádio da Luz, diante dos israelitas, para o grupo H.

No dia seguinte, em 07 de setembro, o Sporting visita o Eintracht Frankfurt para o grupo D, às 17:45, e o FC Porto joga no reduto do Atlético de Madrid, às 20:00, para o grupo B.

Na segunda jornada, os 'leões' voltam a jogar à mesma hora, mas na receção aos ingleses do Tottenham, em 13 de setembro, no mesmo dia em que os 'dragões' serão anfitriões dos belgas do Club Brugge, a partir das 20:00. Já o Benfica visitará a Juventus em 14 de setembro, às 20:00.

Em 04 de outubro, o Sporting desloca-se a França, para defrontar o Marselha (17:45), para a terceira ronda, e o FC Porto recebe os alemães do Bayer Leverkusen (20:00). O Benfica jogará no dia seguinte, em 05 de outubro, com uma receção aos franceses do Paris Saint-Germain (20:00).

As 'águias' visitam os campeões gauleses na quarta jornada, em 11 de outubro (20:00), antes de receberem a Juventus, em 25 de outubro (20:00), e terminarem a fase de grupos com a visita ao Maccabi Haifa, em 02 de novembro (20:00).

Por seu lado, o FC Porto vai a Leverkusen na quarta ronda, em 12 de outubro (20:00), visita o Club Brugge em 26 de outubro (17:45) e fecha a participação no grupo B em 01 de novembro, no Estádio do Dragão, diante do Atlético de Madrid (17:45).

Já o Sporting defrontará o Marselha, no Estádio José Alvalade, em 12 de outubro (20:00), para a quarta ronda, vai a Londres defrontar o Tottenham em 26 de outubro (20:00) e na derradeira jornada do grupo D recebe o Eintracht Frankfurt, em 01 de novembro (20:00).

A final da edição de 2022/23 da Liga dos Campeões vai ser disputada em 10 de junho de 2023, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, depois de em 2020 e 2021 os embates finais terem sido disputados em Lisboa e no Porto, respetivamente, devido à pandemia de covid-19.

