Os 'dragões' não deverão encontrar grandes dificuldades no jogo frente ao terceiro classificado da Série A do Campeonato de Portugal, agendado para as 20:45 de sexta-feira, no Estádio do Dragão.

O Montalegre é um dos sete emblemas do Campeonato de Portugal ainda em competição na Taça, juntamente com Serpa, Vitória de Setúbal, Elvas, Paredes, Amarante e Dumiense, estes últimos também com uma visita a um outro 'grande', o Sporting.

Os 'leões' apenas entram em campo a partir das 18:00 de domingo, dia em que recebem a formação de Dume, freguesia do concelho de Braga, atua 14.ª e última classificada na Série A do Campeonato de Portugal.

Antes, no sábado, o Benfica também joga em casa nesta eliminatória, mas, teoricamente, com um nível de exigência maior, quando tem pela frente o Famalicão (20:45), um dos 14 clubes da I Liga que ainda estão em prova.

Benfica, líder da I Liga, e Famalicão, sétimo classificado, ainda não se defrontaram esta época no campeonato.

O jogo entre as duas equipas é um dos quatro que opõe emblemas da I Liga, sendo os restantes entre Vizela e Estrela Amadora (19:30), na sexta-feira, Portimonense e Sporting de Braga (15:30), no sábado, e Arouca e Boavista (20:00), no domingo.

Nestes 16 avos de final, os também primodivisionários Casa Pia, Vitória de Guimarães e Estoril Praia defrontam equipas da II Liga, casos de Nacional, Länk Vilaverdense e Mafra, respetivamente.

A par de FC Porto e Sporting, o Gil Vicente é a outra equipa do principal escalão a ter um adversário do Campeonato de Portugal, mas, ao contrário de 'dragões' e 'leões', jogará fora de casa, com uma visita a Serpa.

Nesta fase, a Taça de Portugal conta com uma única equipa do quinto escalão (Distritais), o Atlético da Malveira, que irá defrontar fora a União de Leiria (II Liga), no domingo (15:00).

Os jogos, a decorrerem entre sexta-feira e domingo, acontecem após a paragem competitiva na I Liga devido aos compromissos das seleções.

Programa dos 16 avos de final:

- Sexta-feira, 24 nov:

Vizela (I) - Estrela da Amadora (I), 19:30.

FC Porto (I) - Montalegre (CP), 20:45.

- Sábado, 25 nov:

Canelas 2010 (L3) - Marítimo (II), 11:00.

Serpa (CP) - Gil Vicente (I), 14:00.

Nacional (II) - Casa Pia (I), 15:00.

Portimonense (I) - Sporting de Braga (I), 15:30.

Penafiel (II) - Vitória de Setúbal (CP), 17:00.

Vitória de Guimarães (I) - Länk Vilaverdense (II), 20:00.

Benfica (I) - Famalicão (I), 20:45.

- Domingo, 26 nov:

Elvas (CP) - Santa Clara (II), 11:00.

Paredes (CP) - Amarante (CP), 15:00.

União de Leiria (II) - Atlético da Malveira (D), 15:00.

Torreense (II) - Tondela (II), 17:00.

Estoril Praia (I) - Mafra (II), 17:00.

Sporting (I) - Dumiense (CP), 18:00.

Arouca (I) - Boavista (I), 20:00.

RPM // VR

Lusa/Fim