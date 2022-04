FC Porto e Montpellier empatam na primeira mão do 'play-off' da 'Champions' de andebol

FC Porto e Montpellier empataram hoje 29-29, no jogo da primeira mão do 'play-off' de acesso aos quartos de final da Liga dos Campeões de andebol, no Porto, seguindo em igualdade para o segundo embate, na quarta-feira.