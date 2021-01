Os 'dragões', que não perdem há oito rondas - sete vitórias e um empate -, mas não ganharam os últimos dois jogos (1-1 com o Benfica para o campeonato e 1-2 com Sporting nas meias-finais da Taça da Liga), tentam colocar-se a um ponto da frente.

Pela frente, vão ter o Farense, que viu o seu jogo da jornada passada com o Vitória de Guimarães ser adiado, e está no 16.ª lugar do campeonato, com 12 pontos. O jogo está agendado para as 20:15 no estádio S. Luís, com arbitragem de Manuel Mota, de Braga.

Os 'dragões' contam com o regresso de Otávio, mas não poderão contar com Sérgio Oliveira, Luís Díaz, Evanilson, Nanu e Romário Baró, todos ausentes da lista dos 22 que rumaram a Faro, alegadamente por testes positivos ao novo coronavírus.

Antes, pelas 17:00, o Benfica, que está em igualdade pontual com o FC Porto, recebe na Luz o Nacional, numa partida que tentou adiar, por ter muitos casos positivos, mas não conseguiu, porque os insulares não permitiram. O árbitro será Rui Costa, do Porto.

Os 'encarnados', que nos últimos sete jogos na prova somaram cinco vitórias e dois empates, o último no Dragão (1-1), também querem encurtar distâncias para o líder, frente a um Nacional que vem de três derrotas seguidas na prova e está 14.º, com 13 pontos.

O Benfica, que a meio da semana perdeu a meia-final da Taça da Liga frente ao Sporting de Braga, tem sido afetado por um surto do novo coronavírus, com Vlachodimos e Everton, juntando-se a Otamendi, Nuno Tavares, Vertonghen, Diogo Gonçalves, Grimaldo, Gilberto, Waldschmidt e Helton Leite.

Nesta altura, Mile Svilar é o único guarda-redes do plantel principal que o técnico tem disponível. O belga ainda não tem qualquer minuto somado esta época na equipa de Jorge Jesus, mas já jogou ao serviço da equipa B.

Nos outros encontros do dia, o Belenenses SAD (17.º, com 12 pontos) vai receber o Tondela (12.º, com 15), enquanto o Rio Ave (10.º, com 15) enfrenta o Santa Clara, que está um lugar acima na tabela, mas com os mesmos pontos.

O Sporting, que lidera o campeonato, com 36 pontos, apenas entra em campo na terça-feira, deslocando-se ao estádio do Bessa para defrontar o Boavista, que está no último lugar, com 11. No mesmo dia, o Sporting de Braga recebe o Gil Vicente.

