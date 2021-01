Depois do embate na Supertaça (vitória por 2-0 para os campeões nacionais), 'dragões' e 'encarnados' encontram-se pela segunda vez esta temporada, desta vez com o objetivo de não ficar mais longe do primeiro lugar.

O FC Porto atravessa a melhor fase da época, com 10 vitórias consecutivas em todas as competições, e pode fazer história se conseguir bater os 'encarnados'. Caso isso suceda, será o quinto triunfo consecutivo frente ao Benfica, algo que nenhuma das formações alcançou no 'clássico', em quase 90 anos de história.

Empatados na tabela, com 31 pontos, a quatro do Sporting, a pressão parece estar do lado da equipa de Jorge Jesus, devido ao recente desaire na Supertaça, mas também por causa do nível exibicional demonstrado esta temporada, bem longe do prometido pelo técnico 'encarnado'.

Além daqueles fatores, a história também parece não ajudar o Benfica, já que venceu na casa do FC Porto apenas quatro vezes nos últimos 30 anos, uma delas com Jorge Jesus, em 2014/15 (vitória por 2-0).

O 'clássico' está agendado para as 21:00 e, nessa altura, FC Porto e Benfica já poderão estar a sete pontos da liderança, uma vez que, horas antes (18:30), o Sporting recebe em Alvalade o Rio Ave, no jogo que arranca a ronda.

A equipa de Rúben Amorim, que não pode contar com Luís Neto, Nuno Mendes e Sporar, por terem testado positivo ao novo coronavírus, continua invicta na I Liga (11 vitórias e dois empates), mas durante a semana sofreu a primeira derrota em provas nacionais, segunda em toda a temporada, ao ser eliminada pelo Marítimo (2-0), na Madeira, nos oitavos de final da Taça de Portugal.

A formação de Vila Conde, que também ficou de fora da Taça, com uma derrota caseira perante o Estoril Praia (2-1), líder da II Liga, saiu vitoriosa das últimas duas vezes que esteve em Alvalade, primeiro com um triunfo no campeonato (3-2) e depois na Taça da Liga (2-1), na época passada.

Programa da 14.ª jornada:

- Sexta-feira, 15 jan:

Sporting - Rio Ave, 18:30

FC Porto -- Benfica, 21:00

- Sábado, 16 jan:

Paços de Ferreira - Sporting de Braga, 15:30

Vitória de Guimarães -- Farense, 18:00

Tondela -- Boavista, 20:30

- Domingo, 17 jan:

Nacional -- Moreirense, 15:00

Santa Clara -- Famalicão, 16:30 locais (17:30 em Lisboa)

Gil Vicente -- Marítimo, 20:00

- Segunda-feira, 18 jan:

Portimonense - Belenenses SAD, 20:30

LG // RPC

Lusa/fim