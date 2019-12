FC Porto derrota Tondela por 3-0 e mantém diferença para o Benfica na I Liga O FC Porto manteve hoje a invencibilidade em casa e a diferença de quatro pontos para o líder Benfica, ao vencer o Tondela por 3-0, no jogo que encerrou a 14.ª jornada da I Liga de futebol. desporto Lusa desporto/fc-porto-derrota-tondela-por-3-0-e-mantem_5df8068611db0d799fae939c





Invencíveis e invictos em casa, os 'azuis e brancos' voltaram a impor-se no Estádio do Dragão, graças aos golos dos brasileiros Soares, que 'bisou, marcando aos 10 e aos 32 minutos, e Otávio (51).

O FC Porto mantém-se assim a quatro pontos do líder Benfica, com o Tondela a ocupar a 10.ª posição no campeonato, com 18 pontos, os mesmos de Sporting de Braga e Boavista, que ocupam os lugares à sua frente na tabela.

AMG // AMG

Lusa/fim