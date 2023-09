No plano individual, os 'dragões' Pedro Oliveira e Nikolaj Laeso estiveram em destaque, com cinco remates para o fundo das redes, já Przemyslaw Krajewski foi o melhor dos polacos, com oito.

Depois da participação na Supertaça Ibérica, em que apenas caíram na final diante do favorito FC Barcelona, e um arranque auspicioso no campeonato nacional, com duas vitórias frente a Belenenses e Póvoa nas jornadas inaugurais, os 'dragões' partiam num bom momento de forma para a estreia na competição europeia.

Naquele que foi o primeiro jogo do técnico Carlos Resende à frente do FC Porto neste contexto competitivo -- ele que já orientou o ABC na Liga dos Campeões em 2016/2017 --, os 'azuis e brancos' tinham pela frente o adversário que, na teoria, se apresentava como o mais acessível do grupo B, o 'velho conhecido' Wisla Plock.

Na edição passada, o FC Porto saiu derrotado pelo emblema polaco nos dois confrontos, a abrir e a fechar a sua campanha, e, em 2013/2014, o desfecho também havia sido favorável ao clube de Plock, 100% vitorioso contra o conjunto português até então.

Num início equilibrado, marcado pela eficácia das duas ofensivas, o ponta esquerda Pedro Oliveira 'carregou' o FC Porto, assinando os três primeiros golos, o primeiro dos quais através de uma recuperação de bola do próprio.

Começou a sentir-se uma maior instabilidade do lado portista, reforçada pela suspensão de dois minutos a Antonio Martinez, que levou a um parcial de 6-0 para o Wisla Plock, que ganhava assim por 8-4, uma desvantagem pesada para os 'dragões'.

Gradualmente alimentado por uma maior capacidade no ataque, com Fábio Magalhães em evidência, e pelas defesas do guardião Diogo Rêma, o FC Porto foi-se aproximando no marcador, chegando ao intervalo com apenas uma desvantagem de dois golos (13-11).

Por volta dos nove minutos da segunda parte, o FC Porto perdia por três golos, mas conseguiu um parcial de 4-0 para chegar à vantagem de 18-17, através do lateral dinamarquês Nikolaj Læsø, que esteve em destaque no mesmo período do jogo.

De seguida, Pedro Rêma apareceu novamente com uma grande intervenção para consolidar o FC Porto na frente, uma vantagem que os 'dragões' não voltariam a deixar fugir.

Houve tensão até final, com os adeptos portistas no Dragão Arena a serem muito audíveis no seu apoio à equipa, e, apesar dos portugueses terem falhado a sua última posse, os polacos não conseguiram também concretizar, com o fim do jogo a sinalizar 24-23 para o conjunto 'azul e branco'.

Com este triunfo, que já aproxima de sobremaneira os 'dragões' das apenas duas vitórias conseguidas no ano passado, o FC Porto somou os dois primeiros pontos no grupo B.

Jogo no Pavilhão Dragão Arena, no Porto.

FC Porto -- Wisla Plock, 24-23.

Ao intervalo: 11-13.

Sob a arbitragem de Marko Boricic e Dejan Markovic, da Sérvia, as equipas alinharam e marcaram:

- FC Porto (24): Nikola Mitrevski e Diogo Rêma (gr), Pedro Valdés, André Sousa, Victor Iturriza (4), Jakob Mikkelsen (2), Rui Silva, Daymaro Salina, Ignacio Plaza, Vasco Costa, Leonel Fernandes, Antonio Martínez (2), António Areia (2), Nikolaj Læsø (5), Pedro Oliveira (5) e Fábio Magalhães (4).

Treinador: Carlos Resende.

- Wisla Plock (23): Mirko Alilovic e Marcel Jastrzebski (gr), Miha Zarabec (1), Tin Lucin (1), Tomás Piroch (1), Marcel Sroczyk, Abel Serdio (1), Leon Sunsja, Gergö Fazekas (3), Przemyslaw Krajewski (8), Gonzalo Pérez (3), Mirsad Terzic, Dawid Dawydzik, Lovro Mihic (3), Niko Mindegía e Dmitry Zhitnikov (2).

Treinador: Xavier Sabate.

Marcha do marcador: 3-2 (05 minutos), 4-3 (10), 5-8 (15), 7-11 (20), 9-11 (25), 11-13 (intervalo), 13-15 (35), 14-17 (40), 17-17 (45), 20-19 (50), 22-21 (55) e 24-23 (final).

Assistência: cerca de 1.000 espetadores.

