Os 'dragões', segundos classificados no Grupo H, jogam o primeiro jogo em casa, em 13, 14, 20 ou 21 de fevereiro de 2024, e o segundo em Londres, em 05, 06, 12 ou 13 de março de 2024, no terreno dos vencedores do agrupamento B, que contam com o ex-portista Fábio Vieira.

O FC Porto está pela 14.ª vez nos oitavos de final, fase que ultrapassou cinco vezes (2003/04, 2008/09, 2014/15, 2018/19 e 2020/21) e na qual caiu em oito ocasiões (2004/05, 2006/07, 2007/08, 2009/10, 2012/13, 2016/17, 2017/18 e 2022/23).

JP // VR

Lusa/Fim