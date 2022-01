Afetado por um surto de covid-19 antes deste encontro, o Estoril Praia colocou-se em vantagem com golos de Arthur (38) e André Franco (43), de penálti, mas Taremi (49), Luis Díaz (84) e Francisco Conceição (90) deram o 12.º triunfo consecutivo aos 'dragões' no campeonato.

Aproveitando a derrota do Sporting em casa do Santa Clara (3-2), o FC Porto isolou-se no comando da I Liga, com 47 pontos, mais três do que os 'leões' e 10 do que o Benfica, que tem menos um jogo, enquanto o Estoril Praia se mantém no quinto posto, com 25.

NFO // NFO

Lusa/Fim