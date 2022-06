"A Futebol Clube do Porto -- Futebol, SAD [...] vem informar o mercado que chegou a um princípio de acordo com o Arsenal FC para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva do jogador profissional de futebol Fábio Vieira pelo valor de 40ME (quarenta milhões de euros), sendo que destes, 5ME (cinco milhões de euros) estão dependentes da concretização de objetivos desportivos", lê-se.

No mesmo comunicado, a SAD 'azul e branca' refere que "o acordo final está ainda ser ultimado esperando-se a sua concretização nos próximos dias".

Vieira junta-se no Arsenal, quinto classificado da última edição da Premier League, aos compatriotas Cedric Soares e Nuno Tavares.

O jogador de 22 anos abandona o FC Porto depois de dois anos completos na equipa principal, tendo registado 39 jogos, sete golos e 16 assistências na última temporada, que terminou com os 'dragões' a conquistarem o título nacional.

Na I Liga, o esquerdino esteve 27 jogos, tendo contribuído com seis golos e 14 passes decisivos.

Vieira, que tanto pode atuar a médio ofensivo como também como segundo avançado, é internacional jovem por Portugal ingressou nos escalões de formação do FC Porto com apenas oito anos, tendo integrado a equipa que, em 2018/19, conquistou a UEFA Youth League.

LG // NFO

Lusa/fim