O Comité de Controlo, Ética e Disciplina (CEDB) do organismo também multou os 'dragões' em 20 mil euros, tendo em conta o comportamento dos adeptos 'azuis e brancos' na visita aos belgas do Anderlecht (2-2), em 20 de novembro, da quinta jornada da fase de liga da Liga Europa.

A proibição de venda de bilhetes para o próximo encontro do FC Porto como visitante nas provas da UEFA está suspensa por dois anos, mas poderá ser efetivada se for cometida nova infração similar por parte dos adeptos portistas durante aquele período probatório.

Até à conclusão da remodelada fase de liga da segunda prova continental de clubes, o calendário dos 'dragões' contempla apenas uma partida fora, frente ao campeão israelita Maccabi Telavive, em 30 de janeiro de 2025, para a oitava e última jornada, que será realizada em Belgrado, capital da Sérvia, devido à ação militar de Israel na Palestina.

O FC Porto, 23.º classificado, com cinco pontos, recebe o Midtjylland, 20.º, com sete, na quinta-feira, às 20:00, no Estádio do Dragão, no Porto, em jogo da sexta jornada da fase de liga da Liga Europa, sob arbitragem do macedónio Aleksandar Stavrev.

