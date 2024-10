Na derradeira partida dos quartos de final, disputada no Estádio Municipal de Aveiro, devido à interdição do Estádio do Dragão, os portistas, vencedores da prova em 2022/23, marcaram por intermédio de Leonardo Buta, aos 34 minutos, na própria baliza, e Stephen Eustáquio, aos 61, para se apurarem pela 12.ª vez para as meias-finais.

Com este desfecho, estão definidos os quatro emblemas que vão participar na 'final four', com o FC Porto a defrontar o Sporting e o Benfica a jogar com o Sporting de Braga, que hoje eliminou o Vitória de Guimarães (2-1).

A 'final four' da Taça da Liga vai decorrer em Leiria, com as meias-finais em 07 e 08 de janeiro de 2025, e a final marcada para dia 11 do mesmo mês.

