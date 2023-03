De acordo com uma nota publicada no sítio oficial dos 'azuis e brancos', são esperados cerca de 50.000 espetadores para o reencontro entre os dois clubes, três semanas após os italianos terem vencido em casa (1-0), com um golo solitário do belga Romelu Lukaku.

O FC Porto, vencedor da prova em 1986/87 e 2003/04, recebe o Inter Milão, detentor do cetro em 1963/64, 1964/65 e 2009/10, em 14 de março, a partir das 20:00, no Estádio do Dragão, no Porto, em duelo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

