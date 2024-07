Antes do encontro de apresentação com o vice-campeão saudita Al Nassr, os jogadores realizaram um desfile individual em pleno relvado do Estádio do Dragão, no Porto, onde convergiram a partir de vários pontos das bancadas, em ambiente festivo com o público.

A cerimónia não teve surpresas de última hora face à ausência de reforços do FC Porto, que, no arranque da pré-época, já tinha reintegrado no plantel principal o defesa central angolano David Carmo e o avançado espanhol Fran Navarro, ambos emprestados aos gregos do Olympiacos, detentores da Liga Conferência, na segunda metade de 2023/24.

Ausente nas primeiras quatro semanas de trabalhos, após ter contribuído para o quarto lugar da seleção do Canadá na Copa América, nos Estados Unidos, o médio Stephen Eustáquio regressou hoje de férias e completou as opções à disposição de Vítor Bruno.

Os guarda-redes Gonçalo Ribeiro e Diogo Fernandes, os defesas Gabriel Brás e Martim Cunha, o centrocampista Vasco Sousa e os dianteiros Rodrigo Mora e Gonçalo Sousa foram promovidos das camadas jovens e alternarão entre a equipa sénior e B, da II Liga.

André Villas-Boas, vencedor de quatro troféus como treinador do clube, em 2010/11, vai cumprir a primeira época na presidência, após ter derrotado Pinto da Costa, líder há 42 anos e 15 mandatos, nas eleições mais participadas da história 'azul e branca', em abril.

A nova gestão introduziu o modelo organizacional apresentado em campanha eleitoral e designou como diretor desportivo o antigo guarda-redes internacional espanhol Andoni Zubizarreta e o ex-defesa central portista e capitão Jorge Costa como diretor do futebol.

Depois de terem estagiado 10 dias em Bad Tatzmannsdorf, na Áustria, os 'dragões' vão cumprir o oitavo e derradeiro duelo de preparação frente ao Al Nassr, a partir das 18:30.

Os sauditas têm trabalhado há três semanas no Algarve e são treinados por Luís Castro, que foi coordenador das camadas jovens do FC Porto, orientou a equipa B entre 2013 e 2016, conquistando a II Liga em 2015/16, e passou pelo plantel sénior portista em 2014.

Além de Cristiano Ronaldo, que ainda está de férias após o afastamento de Portugal nos quartos de final do Euro2024, na Alemanha, o Al Nassr reúne dois ex-futebolistas do FC Porto - o lateral esquerdo brasileiro Alex Telles e o médio internacional português Otávio.

Os 'azuis e brancos' vão estrear-se oficialmente na temporada 2024/25 em 03 de agosto, em Aveiro, ao medirem forças na 46.ª edição da Supertaça Cândido de Oliveira com o campeão nacional Sporting, que venceram na final da última edição da Taça de Portugal.

Plantel provisório do FC Porto para 2024/25:

- Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos, Gonçalo Ribeiro (ex-FC Porto B), Samuel Portugal e Diogo Fernandes (ex-FC Porto B).

- Defesas: João Mário, Martim Fernandes, Fábio Cardoso, Zé Pedro, Gabriel Brás (ex-FC Porto B), Iván Marcano, Otávio Ataíde, David Carmo (ex-Olympiacos, Gre), Wendell, Zaidu e Martim Cunha (ex-FC Porto sub-19).

- Médios: Marko Grujic, Alan Varela, Stephen Eustáquio, Nico González, Romário Baró, Vasco Sousa (ex-FC Porto B), André Franco e Iván Jaime.

- Avançados: Rodrigo Mora (ex-FC Porto B), Pepê, Francisco Conceição, Galeno, Gonçalo Borges, Gonçalo Sousa (ex-FC Porto B), Evanilson, Danny Namaso, Fran Navarro (ex-Olympiacos, Gre) e Toni Martínez.

Treinador: Vítor Bruno (ex-adjunto do FC Porto).

Saíram: Jorge Sánchez (Ajax, Hol), Pepe (fim de contrato), João Marcelo (Cruzeiro, Bra), João Mendes (Vitória de Guimarães) e Mehdi Taremi (Inter Milão, Ita).

