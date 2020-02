FC Barcelona vence Getafe e iguala Real Madrid na liderança da liga O FC Barcelona igualou hoje provisoriamente o Real Madrid na liderança da Liga espanhola de futebol, ao vencer em casa o Getafe por 2-1, em jogo da 24.ª jornada da prova. desporto Lusa desporto/fc-barcelona-vence-getafe-e-iguala-real_5e482f513555ec1271462f51





Com o português Nélson Semedo no banco, a equipa de Quique Setien chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Griezmann, após assistência de Messi, e Sergi Roberto, aos 33 e 39 minutos, respetivamente, mas 'perdeu' Jordi Alba, que saiu lesionado aos 22.

O golo do Getafe, que se mantém no terceiro posto da liga, com 42 pontos, menos 10 pontos do que Real Madrid e FC Barcelona, foi apontado aos 66 minutos por Mata.

O Real Madrid, que tem vantagem sobre os catalães na diferença de golos, defronta no domingo o Celta de Vigo.

O Maiorca venceu em casa o Alavés por 1-0 e saiu provisoriamente da zona de despromoção, ocupando o 17.º lugar, com 21 pontos, mais um do que o Celta de Vigo, a primeira equipa abaixo da linha de despromoção.

Depois de Sevilla ter falhado uma grande penalidade, aos 32 minutos, Cucho apontou, aos 63, o único golo de partida.

