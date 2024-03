Depois do nulo com o Athletic Bilbau na última ronda, no País Basco, um golo foi suficiente para bater o Maiorca, com Lamine Yamal, de apenas 16 anos, a fazer o remate certeiro e decisivo aos 73 minutos.

Antes, aos 24 minutos, o médio alemão Gündogan já tinha falhado uma grande penalidade.

João Cancelo foi titular, assim como João Félix, que regressou ao 'onze', acabando por realizar nova exibição 'cinzenta' (foi rendido aos 62 minutos).

O FC Barcelona ultrapassou à condição o Girona no segundo posto, com 61 pontos contra 59 da equipa sensação da La Liga, ficando a cinco do líder Real Madrid, que recebe no domingo o Celta de Vigo.

Do lado do Maiorca, que segue no 14.º posto, oito pontos acima da zona de despromoção, o médio português Samu Costa esteve a tempo inteiro no encontro da Catalunha.

