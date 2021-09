Num jogo marcado pelo regresso de Ansu Fati aos 81 minutos, após lesão, coroado com um golo, o FC Barcelona regressou aos triunfos após os empates com o Granada (1-1) e Cádiz (0-0) e a derrota na receção ao Bayern Munique (3-0), para a Liga dos Campeões.

O FC Barcelona chegou à vantagem pelo holandês Memphis Depay, aos seis minutos, na conversão de uma grande penalidade cometida sobre o próprio jogador, e aumentou para 2-0 pelo também holandês Luuk de Jong, aos 14, a passe do internacional norte-americano Dest.

Já na parte final do encontro, com o Camp Nou a entoar o seu nome, Ansu Fati foi lançado no jogo pelo treinador holandês Ronald Koeman e o herdeiro da camisola 10 de Lionel Messi marcou o 3-0, aos 90+1, após uma ausência de 323 dias.

O FC Barcelona segue na quinta posição da Liga espanhola, com 12 pontos, a cinco do líder Real Madrid, que soma mais um jogo, enquanto o Levante é 17.º, à condição, com quatro.

No outro encontro já disputado, o Osasuna venceu por 3-2 em casa do Maiorca, numa partida em que houve duas reviravoltas no marcador.

O Osasuna marcou primeiro por Cote, aos nove minutos, o Maiorca deu a volta com golos de Dani Rodriguez, aos 11, e Fer Niño, aos 45+4, mas perdeu a vantagem para os visitantes, que voltaram à liderança por Iñigo Pérez, aos 58, e Javi Martinez, aos 88.

Com os três pontos conquistados, o Osasuna ascendeu, à condição, ao sétimo lugar, com 11 pontos, enquanto o Maiorca é provisoriamente 12.º, com oito.

