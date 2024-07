Em conferência de imprensa, a vice-presidente para a área institucional e o diretor de operações do clube reafirmaram que a equipa deverá voltar a Camp Nou em dezembro, devendo nessa altura o estádio poder acolher 64.000 espetadores, cerca de 60% da capacidade final.

O clube catalão espera poder ter concluída a construção da terceira arquibancada e da cobertura em agosto de 2025 e prevê a abertura da mesma nos meses seguintes.

Joan Centelles, diretor de operações do clube, garantiu que os prazos previstos para as obras estão a ser cumpridos, indicando que já foram gastos 342 ME dos 1,071 mil ME orçamentados para a remodelação do estádio, que será o maior da Europa e o quinto maior do mundo, a funcionar em pleno no início da temporada 2026/27.

O FC Barcelona tem realizado os seus jogos como visitado no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Montjuic.

AO // MO

Lusa/Fim