FC Barcelona nos 'quartos' da Taça do Rei após golear Leganés O FC Barcelona garantiu hoje presença nos quartos de final da Taça do Rei, ao golear na receção ao Alavés, por 5-0, num encontro em que o futebolista argentino Lionel Messi 'bisou'.





Na partida dos oitavos de final, disputada no Estádio Camp Nou, o conjunto 'blaugrana' adiantou-se no marcador aos quatro minutos, por intermédio do ponta de lança Antoine Griezmann, assistido pelo internacional português Nélson Semedo, uma vantagem dilatada com um cabeceamento do central Lenglet, aos 27.

No segundo tempo, Lionel Messi bisou (59 e 89) e, pelo meio, Arthur (77) saltou do banco para participar na goleada, frente a um adversário que contou com o luso Kevin Rodrigues desde o minuto 57.

Ainda no dia de hoje, o Mirandés, do segundo escalão, recebe o Sevilha, dos internacionais portugueses Daniel Carriço e Rony Lopes.

