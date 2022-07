Com três 'caras novas' de início (o central Christensen, o médio Kessié e o avançado Raphinha), a formação catalã chegou ao intervalo a vencer por 3-0, com tentos do gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, do reforço brasileiro e de Ansu Fati.

Raphinha, ex-jogador do Vitória de Guimarães e do Sporting, foi a figura da primeira parte, já que assistiu Aubameyang, aos 21 minutos, e Ansu Fati, aos 42, e, pelo meio, aos 26, marcou depois de uma assistência de Alejandro Balde.

Na segunda parte, para o qual o 'Barça' entrou com um novo 'onze', o 'miúdo' Gavi apontou o quarto, aos 55 minutos, após canto do neerlandês Memphis Depay, que marcou o quinto, aos 69, tendo o sexto sido da autoria do francês Ousmane Dembélé, aos 70.

O FC Barcelona não teve no banco Xavi Hernández, devido a problemas burocráticos para entrar nos Estados Unidos, e ainda não utilizou o avançado polaco Robert Lewandowski, que foi contratado ao Bayern Munique por 45 milhões de euros, mais cinco variáveis, e assinou na terça-feira por quatro anos.

Lewandowski poderá estrear-se no sábado, no 'clássico' com o campeão europeu em título Real Madrid, marcado para o Allegiant Stadium, em Paradise, Nevada.

PFO // PFO

Lusa/Fim