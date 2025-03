No Estádio Olímpic Lluís Companys, o defesa Aritz Elustondo recebeu o cartão vermelho direto logo aos 17 minutos, ao carregar Dani Olmo, que seguia isolado para a baliza, deixando os bascos reduzidos a 10 unidades.

O Barça soube aproveitar a vantagem numérica e, ainda antes de completados 30 minutos do desafio da 26.ª jornada, já estava a vencer por 2-0, face aos remates certeiros de Gerard Martin (25 minutos) e Marc Casado (29), ambos servidos por Dani Olmo.

No segundo tempo, o uruguaio Ronald Araújo anotou o terceiro do conjunto 'blaugrana', aos 56 minutos, antes de servir Robert Lewandowski para o 4-0, aos 60. O polaco passou a contar 21 tentos na prova e 34 na época, já a sua mais produtiva no clube.

Com este resultado, o FC Barcelona aproveitou da melhor maneira o desaire do Real Madrid no reduto do Betis (2-1) e lidera a prova isolado, com 57 pontos, mais um do que o segundo posicionado, o Atlético de Madrid (1-0 ao Athletic).

Os 'merengues' caíram do primeiro para o último lugar do pódio, com 54 pontos.

FC Barcelona e Benfica reencontram-se na quarta-feira, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da 'Champions', no Estádio da Luz, onde os espanhóis venceram por 5-4, para a fase de liga, em 21 de janeiro.

Mais cedo, um golo solitário do suplente Diego García (90+2 minutos), ao 'cair o pano', na receção ao Getafe (1-0), permitiu ao Leganés regressar às vitórias na La Liga, seis jogos depois.

