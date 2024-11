"O FC Barcelona anuncia que, a partir de hoje, a bancada destinada às claques no Estádio Olímpico, Montjuïc, foi suspensa devido à falha dos seus grupos membros em cumprir certas obrigações que tinham acordado com o clube", justificou o emblema 'cule', em comunicado.

O 'barça' indicou ainda que, "após repetidas advertências, iniciou o processo de pagamento das multas impostas ao clube devido ao comportamento dos adeptos naquela bancada na temporada passada", que resultou "14 ações disciplinares por violações dos regulamentos atuais".

Os grupos de adeptos "receberam até três prazos separados para cumprir com as suas obrigações, com o último a expirar à meia-noite de ontem [segunda-feira] sem nenhuma resolução", de acordo com o emblema catalão.

O campeão espanhol, que vai receber o Benfica na fase de liga da Liga dos Campeões, em 21 de janeiro, joga na condição de visitado no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, enquanto as obras em Camp Nou estão prestes a ficar concluídas, com o regresso a estar agendado para fevereiro.

